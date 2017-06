Altro Calcio Lattina di birra contro Ivic: sospesa Panathinaikos-Paok

La sfida tra Panathinaikos e Paok è stata sospesa al 58' per il comportamento dei tifosi di casa. L'allenatore ospite, Vladimir Ivic, è stato colpito in testa da una lattina di birra riportando un profondo taglio: il tecnico è stato trasferito in ospedale e la diagnosi parla di trauma cranico. Il punteggio al momento della sospensione era di 1-0 per i biancoverdi.