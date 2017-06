Altro Calcio Latte Lath e i compagni: una formazione da leccarsi i baffi

Un 3-4-3 offensivo, anche per gli stomaci più forti. Per una volta non si tratta di bravura, ma pure di cognome culinario: partendo da Latte Lath, ecco la top 11 dei giocatori che... fanno venire fame! Difesa pesantina da digerire con Polenta-Pepe, a centrocampo un po' di liquidi grazie ad Acquah e al giovane dell'Atalanta che ha segnato in coppa Italia allo Stadium, in avanti carboidrati a palla con Maccarone e Lasagna.