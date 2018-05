Altro Calcio Lampard al Derby County: prima volta da allenatore

Prima esperienza da allenatore per Frankie Lampard: l'ex centrocampista, che ha vinto tutto con la maglia del Chelsea e ha chiuso la carriera in Mls, torna in Inghilterra e comincia la sua nuova carriera al Derby County, in Championship. Ha firmato un contratto di 3 anni.