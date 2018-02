Altro Calcio Lamela in gol dopo quasi 17 mesi, Pjaca in semifinale

Notte di coppe nazionali all'estero: in Inghilterra si giocava il replay dei sedicesimi di FA Cup e il Tottenham, prossimo avversario della Juve in Champions, ha battuto 2-0 il Newport dopo l'1-1 di fine gennaio, quando Kane salvò gli Spurs dalla figuraccia contro un club di League Two, la nostra Serie D. Stavolta, dopo l'autogol di Butler che ha sbloccato la partita, la festa di Wembley è stata tutta per Erik Lamela. L'ex romanista ha segnato il suo primo gol della stagione, tornando così a mettere la firma nel tabellino dei marcatori dopo quasi 17 mesi. L'ultima volta ci era riuscito contro il Gillingham, in coppa di Lega, il 21 settembre 2016. In Germania, oltre al 3-0 al Mainz di un Eintracht Francoforte sempre più rivelazione stagionale, da segnalare l'1-0 dello Schalke al Wolfsburg: grazie al gol in apertura di Burgstaller a Gelsenkirchen festeggiano così l'accesso in semifinale e Marko Pjaca, sostituito al 76', è stato ancora tra i protagonisti. In Francia, infine, il Lione ha vinto 2-1 a Montpellier con i gol di Cornet e Fekir (rigore) inframmezzati dal temporaneo pari di Ikone conquistando così i quarti. Avanti anche Chambly, Lens e Caen.