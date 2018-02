Altro Calcio Lallana, piedi congelati: foto "shock" su Instagram

"Qualche consiglio per i piedi congelati?". Adam Lallana chiede aiuto ai suoi follower su Instagram e posta una foto #nofilter, come rivela il suo hashtag. Già, proprio senza filtri. Il centrocampista offensivo del Liverpool è subentrato a Firmino al 34' del secondo tempo della sfida di Southampton vinta 2-0 dai Reds e il tempo trascorso in panchina deve avergli bloccato la circolazione del sangue...