La Uefa svela Euro 2020: sarà il primo itinerante, 4 gare all'Olimpico

Con una cerimonia ufficiale a Londra ha ufficialmente preso vita il primo Europeo itinerante della storia del calcio. Per festeggiare il 60° anniversario di questa competizione, il torneo verrà ospitato da 13 città in tutto il continente (vedere foto 6) e ogni città avrà il proprio logo. Su quello di Londra, il primo ad essere presentato, campeggia il Tower Bridge, simbolo di unione, mentre gli altri 12 verranno svelati uno alla volta in occasione di altrettanti eventi.

LA FORMULA - Non ci saranno squadre qualificate di diritto. Dai gironi usciranno 20 qualificate dirette (le prime 2 dei 10 gironi) a cui si aggiungeranno altre 4 nazionali, che si qualificheranno tramite la nuova Uefa Nations League (in programma a marzo 2020), che sostituirà i playoff. Le nazionali dei paesi ospitanti che si qualificheranno per le fasi finali giocheranno due gare della fase a gironi in casa, ma tale garanzia non ci sarà per la fase a eliminazione diretta. In ognuno dei sei gironi potranno essere inserite un massimo di due nazionali dei paesi ospitanti.