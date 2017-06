Altro Calcio La sua Jessica lo provoca, ma Immobile pensa solo alla Play...

Nelle ultime settimane i tifosi della Lazio e in generale gli utenti del web hanno imparato a conoscerla per i simpatici video postati su Instagram che stanno diventando sempre più virali. Lei è Jessica Melena, moglie dell’attaccante biancoceleste e della Nazionale, Ciro Immobile. La bella Jessica ha infatti più volte immortalato i tentativi, andati a vuoto, di attirare l’attenzione del marito intento a giocare alla Playstation, con lei che invece cerca in ogni modo di ricevere qualche gesto affettuoso: dalla fiancata dell’auto distrutta alla più classica espressione provocante, niente riesce a distrarre Ciro dal suo videogioco. Eppure, guardando la bella Jessica, sembra davvero impossibile riuscire ad ignorarla...