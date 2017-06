Altro Calcio La stampa inglese stronca Mou: "The Humiliated One"

Da Special One a "The Humiliated One". Non è un periodo facile per Josè Mourinho: il tecnico portoghese, dopo il rovescio contro il Chelsea di Conte, è finito nel mirino della stampa inglese. Il 4-0 subito dal Manchester United ha scatenato i tabloid che hanno parlato apertamente di un tecnico umiliato, umiliato come i Red Devils da lui allenati. A 'favorire' critiche e i toni duri ci ha pensato lo stesso Mou che nel finale si è lamentato con Conte: "Non si esulta così sul 4-0, puoi farlo sull'1-0, altrimenti è un'umiliazione per noi".