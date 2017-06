Altro Calcio La Spagna impietosa con il capitano azzurro: "Una Buffonada"

"Buffonada". Così As, il giornale spagnolo, ribattezza l'errore del portiere azzurro che ha dato alla nazionale iberica l'iniziale vantaggio nella sfida di qualificazione ai Mondiali di Torino. "E' stato l'errore piu' clamoroso della sua lunga carriera", sentenzia As, che per il resto sul suo sito parla di "sinfonia incompiuta della Spagna" a Torino.