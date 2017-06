Altro Calcio La Roma crolla a Lione: sui social si scatena l'ironia

Il 4-2 subito dalla Roma sul campo del Lione nell'andata degli ottavi di Europa League ha scatenato i social. Su Twitter in particolare i tifosi laziali e non solo prendono in giro la squadra di Spalletti: nel 'mirino' in special modo Nainggolan e capitan Totti che pure non è sceso in campo...Non mancano poi fotomontaggi con l'esultanza di Lacazette...