La notte del Maestro: Pirlo si ritira

Più che l'addio di Andrea Pirlo è sembrata una festa: "La Notte del Maestro'' a San Siro è stata una specie di All Star Game del calcio. Pirlo gioca un tempo per parte, nel finale viene sostituito dal figlio Niccolò e prende la standing ovation del Meazza. Qualche nome ( qui tutti )? Totti, Del Piero, Vieri, Cassano, Tevez, Shevchenko, Buffon, Inzaghi e Nesta (oggi allenatori di Venezia e Perugia, che si affronteranno nei playoff di Serie B)... Ci sono poi le bandiere Milan e Inter, Paolo Maldini e Javier Zanetti, e campioni trasversali come Rui Costa, Lampard e Seedorf. Roberto Baggio resta defilato con Ronaldo mentre Conte, Ancelotti, Allegri e Donadoni allenano le due formazioni.