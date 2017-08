La MSN ricompare su Instagram: Neymar a Barcellona

Lionel Messi ha pubblicato su Instagram una foto che, solo qualche settimana fa, nessuno avrebbe trovato strana: insieme alla Pulce, ci sono Suarez e Neymar. La MSN del Barcellona, in pratica. Ma è solo una rimpatriata in Spagna del brasiliano, passato in estate al Psg. Messi ci scherza su, tagga Piqué e (riferendosi al "se queda" ) scrive: "É tornato!". Proprio il "se queda" ("rimane") è stato usato dallo stesso Neymar in una foto in cui compare con il difensore del Barcellona. In un altro scatto appaiono anche altri giocatori blaugrana e Dani Alves.