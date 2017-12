Altro Calcio La mamma scrive a Babbo Natale, lui manda Maldini e Galli

Il sogno del piccolo Andrea si è avverato. Il bambino, che lotta per la vita all'hospice San Pietro di Monza, ha ricevuto la visita di Paolo Maldini e Filippo Galli, accorsi dal piccolo tifoso milanista dopo che nei giorni scorsi la mamma, Paola, aveva scritto una social-lettera a Babbo Natale per cercare qualcuno che potesse esaudire quello che forse sarebbe stato l'ultimo desiderio del suo bambino. La letterina magari non è arrivata nelle mani di Babbo Natale, ma ha trovato spazio nei cuori dei monzesi e di tutte le persone che hanno condiviso l'appello della mamma di Andrea. "Un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati perché 'Babbo Natale' esaudisse con largo anticipo i desideri del nostro Andrea. Il nostro angelo ha ricevuto la visita di Paolo Maldini e Filippo Galli, e siamo sicuri che altri campioni verranno a salutare Andrea" ha scritto la mamma del piccolo, affidando ancora una volta ai social i suoi ringraziamenti.