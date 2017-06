Altro Calcio La leva calcistica del 1987: ecco i prossimi trentenni

Trent'anni e non sentirli. Tanti campioni varcheranno la soglia dei 30 nel 2017: da Luis Suarez a Gonzalo Higuain, passando per Leonardo Bonucci per arrivare a Leo Messi. Gli anni passano anche per loro: ecco tutti i futuri trentenni!