La Juventus sarà risarcita per l'infortunio di Pjaca

Non si può proprio parlare di consolazione ma, se non altro, diversamente dal passato un infortunio grave come quello di Marko Pjaca almeno porterà a un indennizzo alla Juventus. Merito del Fifa Protetction Program voluto da Blatter e che prevede risarcimenti economici ai club per gli infortuni degli atleti rimediati in nazionale. Il compenso si calcola partendo dallo stipendio quotidiano del giocatore moltiplicato per 365 giorni fino a un massimo di 7,5 milioni di euro ad atleta che, se guarisce, muore o rescinde, vede fermare il risarcimento. Pjaca guadagna 1,8 milioni di euro all'anno, quindi poco più di 4900 euro al giorno: considerando tra i 6 e gli 8 mesi di convalescenza, la società bianconera riceverà tra un milione e un milione e mezzo di euro.