LA Galaxy, sconforto Ibra: "Mai perso tre partite in fila"

Nonostante un inizio da sogno con la doppietta nel derby all'esordio con la maglia dei, peri primi mesi nel calcio americano sono stati molto difficili e ad ammetterlo è lo stesso attaccante svedese, apparso un po' sconfortato dopo i risultati negativi della sua squadra, che ha perso tutte le ultime tre gare: “Cambio di rotta? Sono ottimista - ha detto Ibra - vedo un grande futuro per la squadra nonostante questo momento delicato. Possiamo sollevare il trofeo al cielo, anche se non ho mai perso tre partite di fila in 20 anni di carriera. Non mi sto lamentando, ma è una constatazione. Dobbiamo migliorare, questo è sicuro”.