Altro Calcio La FIFA lancia l'allarme: la Zenit Arena vibra troppo

1 miliardo di euro di spese totali evidentemente non basta. I dirigenti della FIFA hanno visitato la Zenit Arena, dove si dovrebbero svolgere alcune partite del Mondiale di Russia 2018, e constatato vibrazioni eccessive e ritenute "non accettabili". Lo riferisce l'agenzia Fontanka. La Federazione Internazionale ha chiesto di risolvere in fretta il problema causato con ogni probabilità dal "vuoto" sottostante al terreno di gioco, rimuovibile attraverso un sistema di binari. Il costosissimo impianto potrebbe, secondo i media locali, non essere agibile e quindi non ospitare le partite della Confederations Cup e del Mondiale.