Altro Calcio La festa del Parma promosso in serie A: "Come noi nessuno mAi"

Il Parma torna in serie A in una serata piena di emozioni tra il campo di La Spezia, protagonista della vittoria per 2-0 dei ducali, e quello di Frosinone, dove il 2-2 del Foggia ha fatto scatenare la festa degli emiliani. I giocatori hanno vestito la maglia "Come noi nessuno mAi" mentre gli account social del club sono stati ispirati da Vasco: "Tre anni fa ci davano per morti: si sono sbagliati. Noi siAmo AncorA quA!". Il capitano Lucarelli ha commentato così: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, una cosa fuori dal mondo. In questi tre anni ci sono stati momenti di difficoltà ma ci siamo sempre rialzati. Dedichiamo tutto ai tifosi, sono fiero di essere anche il loro capitano: ora posso anche smettere!".