Altro Calcio La ex di Isla mette nei guai Dybala: "Mi ha contattata..."

Guai in vista per Paulo Dybala dopo le dichiarazioni della Playmate argentina Lucia Rubio. La prorompente modella, ex di Mauricio Isla, ha infatti svelato al programma 'Nosotros a la Mañana' di aver messaggiato con l'attaccante della Juve, che però e fidanzato e convive da tempo con Antonella Cavalieri. "Ho parlato con Dybala tramite WhatsApp - ha ammesso la Rubio - Lui è fidanzato ed io non sto cercando un uomo fidanzato o sposato: è un bravo ragazzo, lo conosco da quando eravamo entrambi ragazzini a Cordoba, ma gli rispondo solo da amica"