Altro Calcio La Danimarca vola in Russia: Irlanda travolta 5-1

La Danimarca è la 30.ma squadra qualificata al Mondiale di Russia 2018. Dopo lo 0-0 dell'andata la formazione di Hareide travolge 4-1 l'Irlanda a Dublino nel ritorno del playoff. I padroni di casa si illudono al 6' con il colpo di testa vincente di Duffy (uscita errata di Schmeichel) prima di subire il ritorno degli ospiti. Christensen pareggia i conti al 29' con un tocco di destro su passaggio di Sisto mentre 3' più tardi Eriksen batte Randolph di destro. Nel secondo tempo il centrocampista del Tottenham sale in cattedra: al 63' sinistro piazzato per il 3-1 e al 74' grande botta in area di rigore. Al 90' Bendtner chiude i conti su rigore.