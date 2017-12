Altro Calcio La confessione di Adebayor: "Ho pensato più volte al suicidio"

Emmanuel Adebayor si confessa a cuore aperto alla rivista francese So Foot. L'attaccante dell'Istanbul B.B. rivela di aver pensato più volte al suicidio a causa del suo difficile rapporto con la famiglia, desiderosa di ricevere sempre e soltanto più denaro da lui. Questo il racconto dell'ex punta tra le altre di Arsenal, Real Madrid, City e Tottenham: "Ho tenuto dentro di me tutto ciò per anni e anni, e sono disgustato per come sono andate le cose. Ma mi sento rinato per averne finalmente parlato. Le cose sono difficili da sopportare quando lavori duramente per togliere la tua famiglia dalla povertà, ma nonostante questo si scagliano sempre contro di te. Ho sempre detto ai miei fratelli più giovani che siamo stati manipolati dalle nostre famiglie. Spesso cambio il mio numero di telefono in modo che la mia famiglia non possa contattarmi. Mi chiamano, non per sapere come stia, ma per pretendere denaro. Quando mi infortunai al bicipite femorale mentre ero al Tottenham mi hanno telefonato mentre stavo facendo un esame strumentale per chiedermi se potevo pagare le rette scolastiche di un bambino...".