Altro Calcio La classifica del Telegraph: "Ecco i 50 giovani più forti del mondo"

Tre talenti brasiliani tra i migliori under 21 del mondo. Secondo il Telegraph, Vinicius Jr, Gabriel Jesus e Gabigol fanno parte della selezione dei cinquanta calciatori al di sotto dei ventuno anni che godono di un talento fuori dalla norma. E se la presenza di Gabriel Jesus può dirsi alquanto scontata, per via di quanto sta facendo di positivo al Manchester City e di quanto benissimo ha fatto con il Palmeiras, e per quanto quella di Vinicius Jr fosse prevedibile dati i 45 milioni di euro spesi dal Real Madrid per comprarlo, quella di Gabigol stupisce in positivo, perché nonostante il minutaggio scarso in campionato con l’Inter, c’è chi si è accorto del suo talento. Gabriel Jesus è preceduto in classifica solo da Mbappé, baby fenomeno del Monaco. Dembélé si prende la medaglia di bronzo, mentre per Gabriel Barbosa l’undicesima posizione nella classifica generale è solo e soltanto un fattore positivo, che denota e sottolinea le qualità dell’ex menino da vila. Trentanovesimo, Vinicius Junior, sedicenne punta di diamante del settore giovanile del Flamengo, aggregato in prima squadra nell'attuale Brasileirao, con Ze Ricardo che lo considera un punto fermo della squadra titolare nonostante la giovanissima età.