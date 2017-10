Altro Calcio L'Isis mette nel mirino Mondiali e Messi

Sul web sono comparse tre preoccupanti immagini rilasciate da gruppi appartenenti all'Isis, nel mirino sono finiti i prossimi Mondiali in Russia e Leo Messi. Nella prima si vede un militante con un fucile e la scritta in arabo "Aspettateci", sullo sfondo il simbolo della Coppa del Mondo. Nella seconda si vede lo stadio della finale con la scritta: "Nemici di Allah in Russia, giuro che il fuoco dei nostri soldati vi brucerà". Nell'ultima compare il capitano dell'Argentina dietro le sbarre e con l'occhio sinistro sanguinante oltre al messaggio: "State combattendo uno stato il cui dizionario non contiene la parola fallimento".