Altro Calcio L'ex allievo di Zeman para tre rigori in 28 minuti

La categoria è la seconda lucana ma non per questo l'impresa vale meno. Donatello Cimadomo, portiere 43enne dell'As La Fiasca (Basilicata), ha parato tre calci di rigore in 28 minuti nel match contro lo Sport Melfi 1983. Gresio, D'Adamo e Fezzuoglio: l'ex allievo di Zeman (Cimadomo ha giocato nelle giovanili del Foggia ai tempi di Zemanlandia) ha parato tutti i penalty aiutando in modo decisivo la propria squadra a conquistare tre punti, visto il risultato finale di 1-0 per l'As La Fiasca.