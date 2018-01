Altro Calcio L'Entella sbarca su Whatsapp: chat privata con i calciatori

Attraverso il proprio sito ufficiale l'Entella ha fatto un annuncio che, almeno in Italia, ha del rivoluzionario:

"L’Entella sbarca anche su Whatsapp. L’applicazione di messaggistica si aggiungerà ai social networks biancocelesti per ridurre ulteriormente la distanza tra calciatori e tifosi. In alcuni giorni della settimana e a determinati orari i giocatori saranno disponibili al numero Whatsapp dell’Entella (3664357055) per rispondere ai messaggi di tifosi, appassionati e curiosi. Delle vere e proprie chat private in cui sarà possibile fare domande, chiedere foto, video saluti e ricevere risposte in tempo reale.

Si inizierà giovedì prossimo 11 gennaio con Andrea La Mantia!

Il numero sarà attivo solo per l’applicazione Whatsapp (non saranno accettate chiamate) nei giorni stabiliti e non sarà utilizzabile la linea telefonica.

Salvatevi in rubrica il numero dell’Entella e non perdete la possibilità di dialogare con i vostri beniamini!"