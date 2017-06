Altro Calcio L'Atletico Madrid 'acquista' Charlize Theron e Vin Diesel...

Due nuovi 'acquisti' per l'Atletico Madrid. Si tratta di Charlize Theron e Vin Diesel: i due attori erano nella capitale spagnola per presentare Fast and Furious 8 e sono stati accolti da Griezmann e Filipe Luis che hanno consegnato due maglie personalizzate...