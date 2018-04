L'Albacete chiama Iniesta: "La tua firma è sempre qui"

Nella giornata di oggi Andres Iniesta ha annunciato che a fine stagione saluterà il Barcellona e lascerà l'Europa. Anche se il futuro del centrocampista sarà con ogni probabilità in Cina (al Chongqing Lifan), l'Albacete ha deciso di mandare un messaggio via twitter al 33enne. "Andres, lo sapevi stando al Barcellona e lo devi continuare a sapere ovunque andrai, la tua firma è sempre qui" ha scritto il club di Segunda Division, nel quale Iniesta è cresciuto e ha giocato dagli 8 ai 12 anni prima di trasferirsi in blaugrana, pubblicando anche la foto del primo cartellino del giocatore. Semplice suggestione o ritorno possibile?