Altro Calcio Klopp, stoccata a Conte: "Ha schierato 8 difensori"

"Sono contento per la prestazione, per come abbiamo preso in mano la partita, ma diventa tutto più difficile quando il Chelsea gioca più o meno con otto difensori". Al termine del big match pareggiato 1-1 contro i Blues, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha lanciato una frecciata ad Antonio Conte. L'allenatore tedesco non ha nascosto la delusione per il risultato: "Mi servirà un po' più di tempo per essere felice. Ci sarebbe servita un po' più di fortuna ma anche oggi non l'abbiamo avuta. Volevamo cambiare modulo prima del pareggio ma l'arbitro non ce l'ha concesso (il Liverpool non è riuscito a effettuare il cambio ndr)".