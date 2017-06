Altro Calcio Kiraly, il portiere in tuta saluta l'Ungheria

Tempo di addii in casa Ungheria: Gabor Kiraly ha giocato la sua ultima partita con la maglia della nazionale nell'amichevole, giocata a Budapest il 15 novembre contro la Svezia. Il portiere 40enne è rimasto in campo fino al 27' e, al momento della sostituzione, è stato salutato dalla stading ovation della Groupama Arena. Lungo la sua carriera Kiraly - famoso in tutto il mondo per via della tuta che lo ha accompagnato per tutti questi anni - ha vestito le maglie di Haladas, Hertha Berlino, Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, Burnley, Bayer Leverkusen, Monaco 1860 e Fulham e, con 108 gettoni, è il recordman di presenze con la nazionale ungherese. "È stata la serata più speciale di tutta la mia carriera. Ogni giocatore sogna di vivere questi momenti indimenticabili", lo speciale ringraziamento ai suoi tifosi.