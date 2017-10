Altro Calcio Kaladze sindaco di Tbilisi: trionfo vicino

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan dal 2001 al 2010, sta per diventare sindaco di Tbilisi: secondo gli exit poll della scorsa notte, la sua coalizione "Sogno Georgiano" è nettamente in vantaggio sulle rivali con oltre il 50% dei voti. Kaladze è entrato in politica subito dopo il ritiro, tornando in Georgia nel 2012 dopo l'esperienza al Genoa e diventando vicepremier del governo Ivanishvili e ministro dell'Energia, cariche che ha mantenuto fino a luglio 2017.