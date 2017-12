Altro Calcio Juventus, solo a Parigi e a Wembley pagano di più...

Uno studio della BBC ha preso in esame i prezzi degli abbonamenti di tutti i club britannici e ha selezionato anche alcune squadre del resto d'Europa, tra cui la Juventus, unica italiana analizzata. Ebbene, ne viene fuori che l'ingresso all'Allianz Stadium per tutta la stagione costa davvero caro: solo al Parco dei Principi di Parigi e al Wembley si paga di più, considerando sia i prezzi più bassi che quelli più alti (a seconda dei settori) per vedere rispettivamente il Psg e il Tottenham, nel primo caso probabilmente per ripianare le spese di un mercato folle che ha portato Neymar e Mbappé per 400 milioni, nel secondo per ripagare la costruzione del nuovo stadio, dopo l'abbattimento di White Hart Lane. Il costo di un abbonamento per l'Arsenal è superiore a quello della Juve, ma include 7 partite in più tra Europa League ed FA Cup. Nella gallery sono gli stadi sono ordinati tenendo conto del prezzo più alto e non di quello medio.