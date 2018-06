Altro Calcio Juventus, sfiderai Ibrahimovic: ad agosto amichevole contro le All-Stars della Mls

Un incrocio suggestivo per la Juventus. Il prossimo 2 agosto la squadra di Allegri ad Atlanta affronterà le All-Stars della Mls e in questa selezione di 26 giocatori (14 scelti dal tecnico Tata Martino, 10 dai tifosi attraverso un sondaggio online e due dal Commisioner della Lega americana) ci sono anche due ex bianconeri illustri, ovvero Zlatan Ibrahimovic (attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy) e Sebastian Giovinco (al Toronto dal 2015). Tra i big presenti anche David Villa, ex attaccante di Barcellona e Ateltico e ora al New York City.