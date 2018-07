Altro Calcio Juventus, primo allenamento negli Usa

La Juventus ha svolto oggi il primo allenamento negli Stati Uniti e più precisamente alla Pingry School, nel New Jersey. Come riferisce il sito ufficiale dei Campioni d'Italia, dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla palestra i bianconeri hanno proseguito il lavoro in campo, dedicandosi soprattutto alla circolazione del pallone in preparazione del match di domani al Lincoln Financial Field di Philadelphia contro il Bayern Monaco, esordio bianconero alla International Champions Cup e probabile debutto per i nuovi acquisti, tra cui Perin, Cancelo ed Emre Can.