Altro Calcio Juventus, Higuain chiede scusa ai tifosi dopo la Supercoppa

Il giorno dopo la Supercoppa Italiana persa contro la Lazio, Gonzalo Higuain si affida a Instagram per parlare ai tifosi: "Volevo chiedere scusa ai tifosi della Juve per la partita di ieri. Si meritano più di questo, so che possiamo e dobbiamo fare di più, ma questo è solo l'inizio, e ora più che mai abbiamo bisogno del vostro amore perché siamo così tanto più forte se siamo insieme. Prometto che sarà un anno fantastico insieme".