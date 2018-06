Aleksandr Golovin in Russia-Arabia Saudita ha messo in mostra tutte le sue qualità, tanto che ora la Juventus ha paura che in tanti vadano a bussare alla porta del Cska Mosca scatenando un'asta. Ma i bianconeri, forse, hanno un'arma in più: su Twitter è spuntata una foto del centrocampista in maglia juventina quando aveva 8-9 anni. Che sia da sempre tifoso della Juve?