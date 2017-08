Altro Calcio Juventus femminile, 13-0 al Torino alla prima gara ufficiale

Il debutto della Juventus femminile è da urlo: 13-0 al Torino in Coppa Italia con tripletta di Simona Sodini, doppiette per Galli, Glionna, Bonansea e Caruso, e un gol a testa per Rosucci e Devoto.