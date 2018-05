Juventus, cresce l'ottimismo per Mandzukic

Buone notizie per Allegri in vista della finale di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì sera all'Olimpico di Roma. Mario Mandzukic, Stefano Sturaro e Mattia De Sciglio hanno sostenuto parte della seduta (dedicata alla tattica e alla circolazione palla) con la squadra come riferisce il sito ufficiale del club torinese e potrebbero, soprattutto il croato , essere a disposizione con i rossoneri. Domani i bianconeri si alleneranno al mattino e poi partiranno per Roma dove verranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al club di via Aldo Rossi. In seguito Massimiliano Allegri e Gianluigi Buffon terranno all'Olimpico la conferenza stampa della vigilia.