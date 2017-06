Altro Calcio Juventus, 10 anni fa ad Arezzo la promozione in serie A...

Esattamente 10 anni fa, il 19 maggio 2007, la Juventus vinceva 5-1 ad Arezzo (doppiette di Del Piero e Chiellini e gol di Trezeguet) e conquistava la promozione in serie A. Dopo una stagione all'inferno per le vicende di Calciopoli, i bianconeri allora allenati da Deschamps tornarono nel massimo campionato a tre giornate dal termine della serie cadetta. Sembra trascorsa un'era geologica perchè la Juventus adesso domina in Italia (è vicino il sesto scudetto cosnecutivo) e in Europa (il 3 giugno è in programma la finale di Champions contro il Real Madrid): probabilmente nessuno quel 19 maggio si aspettava un ciclo vincente di simile portata...