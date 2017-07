Altro Calcio Juve, una gaffe a stelle e strisce: trova l'errore...

A Torino è arrivato da poco (solo un paio di giorni fa la presentazione) ed evidentemente non lo conoscono ancora tutti bene. Wojciech Szczesny ha partecipato ad un evento che si è svolto nella notte italiana in America, indossando la sua maglia numero 23, ma sulle spalle il cognome era sbagliato. La scritta riportava una 'e' in più trasformando così l'esatto Szczesny in Szczesney. Una vera e propria gaffe che non è sfuggita al popolo della rete...