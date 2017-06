Altro Calcio Juve, puoi crederci: Dani Alves è mister finale

In poco più di due settimane la Juventus può scrivere la storia e per farlo ha un'arma in più, o meglio, un amuleto: Dani Alves aka The Final One. Il giocatore brasiliano ex Barcellona ha disputato 29 finali in carriera vincendone ben 26, in particolare fin qui vinto: 5 Coppe del Re, 5 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe UEFA, 3 Champions League, 4 Supercoppe Europee e 3 Mondiali per Club a cui vanno aggiunte 1 Coppa America e le 2 Confederations Cup col Brasile più il Mondiale Under 20 del 2003. Impressionante il dato delle tre Champions League, ovvero una in più della Juventus, che ha perso le ultime 4 finali giocate e non alza il trofeo da 21 anni. Però con Dani in campo a Cardiff...