Altro Calcio Juve, Pjanic: like alla sconfitta del Napoli in Champions

Miralem Pjanic ha abituato tutti a far parlare di sé per le sue magie in campo, stavolta riesce a far discutere per un "like" su Instagram: dopo le gare di mercoledì, il profilo della Uefa Champions League ha pubblicato una serie di foto, tra cui quella di un Reina deluso immortalato di spalle, con le mani dietro la testa, e il messaggio "Napoli defeated", Napoli sconfitto, ovviamente dal Manchester City. Ebbene, al bosniaco della Juve è piaciuto proprio quel post...