Altro Calcio Juve, Pjaca subito in gol con lo Schalke

L'avventura di Marko Pjaca allo Schalke comincia alla grande: nell'amichevole disputata a Benidorm, dove il club tedesco è in ritiro, i tedeschi hanno battuto 2-1 i belgi del Genk e il primo gol l'ha segnato proprio l'esterno d'attacco appena arrivato dalla Juve. Reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il croato ha giocato quattro partite con la Primavera bianconera in questa stagione, poi Marotta ha preferito cederlo in prestito: in attesa di gare ufficiali, Pjaca ha fatto subito centro di sinistro dopo essersi liberato di un avversario. Era entrato in campo dopo l'intervallo e al 5' aveva già timbrato il cartellino...