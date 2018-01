Altro Calcio Juve, Pjaca è già in forma: che gol con lo Schalke

Marko Pjaca subito in gol alla prima partita ufficiale da titolare con la maglia dello Schalke. Il croato, di proprietà della Juventus, è stato ceduto in prestito ai tedeschi a gennaio per consentirgli di giocare con continuità dopo il lungo stop per la rottura del crociato destro: dopo i 35 minuti che il tecnico gli ha concesso a Lipsia, è stato schierato dal 1' con l'Hannover e ha sbloccato il risultato con una magia, saltando un avversario in area e piazzando la palla sul secondo palo, con la complicità del portiere. Il gol di Pjaca non è bastato allo Schalke perché all'86' è arrivato il pari di Fullkrug.