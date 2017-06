Altro Calcio Juve-Lazio, ecco quanto vale la Coppa Italia

La Coppa Italia viene molto spesso sottovalutata, ma tutto sommato vale un bel bottino per chi la conquista: circa 10 milioni di euro (praticamente la metà di quanto incassa chi vince la lunga ed estenuante Europa League). Chi vincerà all'Olimpico si porterà a casa un bonus di circa 5 milioni di euro, mentre l’altra finalista ne otterrà 3,2. Oltre ai premi ci sono poi le entrate del botteghino delle singole gare (con la nuova formula sono molti i big match, come dimostrato dalle semifinali di quest'anno), che sono ripartite secondo questi criteri: il 10% alla Lega per coprire le spese organizzative; il 45% ciascuno alle due società. Solo con gli incassi della finale, quindi, Juve e Lazio potranno contare su un assegno da almeno 3,5 milioni. Senza dimenticare la prossima Supercoppa italiana, da cui possono derivare per le due finaliste introiti per altri 4 milioni (da dividere sempre secondo i parametri 10, 45 e 45%).