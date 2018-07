Altro Calcio Juve, Dybala è "on fire": che foto con Oriana

Paulo Dybala è sempre più "on fire". Le vacanze stanno per finire e lui posta su Instagram una foto che dice tutto insieme alla nuova fidanzata, Oriana Sabatini. Entrambi in primo piano, entrambi tirano fuori la lingua. E il commento è semplice: l'emoticon della fiamma. È la prima volta che si mostrano insieme sui propri profili social. Sul web, invece, gira la foto dello juventino intento a fotografare il fondoschiena di Oriana.