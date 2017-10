Altro Calcio Juve, campioni maledetti in tutta Europa

In 10 dei principali 11 campionati europei, in base al ranking Uefa per paesi, le squadre vincitrici della scorsa stagione non sono in testa alla classifica dopo le prime giornate di quest'anno. Fa eccezione lo Shakhtar Donetsk in Ucraina, al comando con 4 punti di vantaggio sulla Dinamo Kiev.