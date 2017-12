Altro Calcio Juve, Adidas disegna la quarta maglia solo per Fifa 2018

Maglie solo digitali: le ha disegnate l'Adidas per le sue quattro grandi squadre del calcio europeo che sponsorizza. Sono Juventus, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester United, una per ciascuno dei campionati principali: la quarta divisa verrà "indossata" non da calciatori in carne e ossa, ma soltanto su Fifa 2018. Una novità storica.