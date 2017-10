Altro Calcio José Mourinho, via dedicata a Setubal

La cittadina portoghese di Setubal ha dedicato una via ad uno dei suoi nativi più celebri, ovvero José Mourinho, che ieri ha presenziato alla cerimonia d'inaugurazione. "È una situazione un po' strana per me - ha ammesso il tecnico del Manchester United - Setubal è l'unica città dove posso ancora sentirmi me stesso, dove sono semplicemente Zé Mario... Vorrei che tutti dimenticassero quelle assurdità come Special One o cose simili". La decisione di ribattezzare "Rua da Saùde" in "Avenida José Mourinho" era stata presa nel 2013 e Mou ha approfittato della pausa per le nazionali per presenziare all'evento. La strada è situata in una zona vicina al fiume Sado ed è stata rinnovata molto negli ultimi anni.