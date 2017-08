Altro Calcio José Mauri: "Prestazione da dimenticare, senza scuse"

La sua prova contro lo Shkendija non è stata di certo delle migliori e così Josè Mauri ha voluto rivolgersi ai tifosi del Milan su instagram. “Prestazione da dimenticare, senza scuse. Non rimane altro che lavorare duro per non ripetere quello di stasera, grazie comunque per il sostengo" ha scritto il centrocampista 21enne.