Altro Calcio José Mari, che trasformazione: da Picador a Indio

Da “Picador” a “indio”. È una specie di “mutazione genetica” quella che ha trasformato José Mari, ex attaccante (non molto prolifero) di Atletico Madrid e Milan tra le altre, da esile calciatore coi capelli lunghi, quando veniva chiamato appunto El Picador, in un culturista tutto palestra che spopola su Instagram con il nome di indio2314. Irriconoscibile, totalmente, anche per quei tifosi rossoneri che lo ricordano in azione (raramente) a San Siro con la maglia rossonera tra il 1999 e il 2002.